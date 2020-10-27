آي جي آي تتعاقد مع كولدويل بانكر لتسويق مشروع Oak Park بمدينة 6 أكتوبر

تعاقدت شركة IGI العقارية مع كولدويل بانكر لتسويق مشروعها الأحدث Oak Park، والذي تقيمه الشركة في مدينة السادس من أكتوبر.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وفي بيان للشركة أكد خالد شتا رئيس مجلس إدارة IGI العقارية أن الشركة على مدار مشوارها الذي يتجاوز 25 عامًا، استمرت في تقديم مجموعة من المشروعات العقارية ساهمت في لفت الأنظار إلى منطقة غرب القاهرة كواحدة من المناطق الواعدة.

اضغط لتحميل العدد الرابع والستون من نشرة دوت الخليج

وأضاف أن السوق العقاري مازال قادراً على قيادة الاقتصاد الوطني والدفع به إلى الأمام، مدعوماً بحزمة المشروعات الكبرى التي أطلقتها الدولة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، والتوسعات التي تقوم بها الدولة في الظهير الصحراوي وإسهامات القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة والتي ساهمت في إنعاش سوق العقارات بمصر.

وقال شريف مصطفى العضو المنتدب بشركة IGI العقارية إن مشروع Oak Park هو كومباوند سكني بمدينة السادس من أكتوبر ويقع على طريق الواحات، ويقدم 3 نماذج مختلفة ووحدات سكنية متنوعة المساحات والتصميمات تتراوح بين 167 إلى 235 مترًا بتسهيلات في السداد تمتد حتى 8 سنوات.

تم توقيع الاتفاق في حضور من شركة Coldwell Banker كل من كريم مدحت زين الرئيس التنفيذي ومحمد سعودي سعدي رئيس القطاع التجاري، ومن شركة IGI العقارية كل من خالد شتا رئيس مجلس الإدارة، وناجي مختار نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس شريف مصطفى العضو المنتدب، وعلي عبد الغفار رئيس قطاع البيع.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج