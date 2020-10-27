بيتا إيجيبت تنهي 65% من مشروع جرينز مستقبل سيتي وتطلق مرحلة جديدة

تستعد شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية لتسليم أول وحدات فى كومباوند بيتا جرينز نيو كايرو، الذي تقيمه في مدينة مستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة خلال الربع الثانى من 2021.

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وأعلنت شركة “بيتا إيجيبت” عن طرح منتج جديد في السوق العقاري داخل المشروع فاميلى فيلا، وهو أحياء لفكرة بيت العائلة والعودة للترابط الأسري.

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وخلال جولة نظمتها شركة بيتا إيجيبت بالمشروع، قال المهندس علاء فكري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إنها أنهت حوالى 65% من إجمالى الأعمال الإنشائية بالمشروع وتستهدف الانتهاء منه بالكامل وتسليمه في 2023 وذلك قبل الموعد المحدد بعام كامل.

وتابع أن استراتيجية بيتا إيجيبت تعتمد على الإسراع من تنفيذ المشروعات والتسليم بمواصفات وجودة تفوق المحددة بالتعاقد وكذلك توقعات العميل واستطاعت بفضل التزامها وحرصها على ادارة المشروعات باعلى مستوي بعد البيع اكتساب ثقة العملاء بمشروعاتها السابقة.

وأوضح أن التكلفة الاستثمارية للمشروع مليار جنيه ، ويقام على 25 فداناً ويشمل على 730 وحدة سكنية تتنوع بين الشقق والفاميلى فيلا بنماذج مستقل وتوين وتاون هاوس، وتبدادأ المساحات فى الشقق من 90 وحتى 250 متر .

وقامت شركة بيتا إيجيبت بسداد كامل ثمن الأرض وتم توفير السيولة المالية الكاملة لإنهاء المشروع فى أسرع وقت.

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