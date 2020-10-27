الليرة التركية تواصل تعميق خسائرها وتتراجع دون 8.1 للدولار

وكالات _ واصلت الليرة التركية اليوم تعميق خسائرها أمام الدولار، غداة هبوطها لما دون مستوى ثماني ليرات لكل دولار، وهو ما مثل تجاوز حاجز نفسي حرج للمستثمرين.

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وهبطت الليرة خلال تعاملات اليوم لما دون 8.1 ليرة للدولار.

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ويأتي استمرار تراجع الليرة في ظل انخفاض معدلات الفائدة وتراجع اهتمام المستثمرين الأجانب بالأصول التركية، وسط ترقب لاحتمال فرض عقوبات عليها من جانب الولايات المتحدة، واستمرار النزاعات في شرق المتوسط والقوقاز، والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وأبقى البنك المركزي المصري التركي الخميس الماضي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مخالفا بذلك توقعات المحللين الذين توقعوا رفعه للسيطرة على التضخم ودعم الليرة.

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