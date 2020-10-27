- 1/3
- 2/3
- 3/3
بكر بهجت _ قال المهندس علاء فكري رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إن الشركة أنهت بيع 50% من إجمالى وحدات مشروع بيتا جرينز نيو كايرو الذي تقيمه في مستقبل سيتي.
اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وأضاف خلال الجولة التي تنظمها الشركة في المشروع، إن المرحلة الأخيرة لم يتم طرحها حتى الآن، مشيرا إلى أنه من المتوقع إطلاقها خلال العام المقبل.
اضغط لتحميل العدد الرابع والستون من نشرة دوت الخليج
وأشار علاء فكري إلى أنه تم الانتهاء من 100% من أعمال الخرسانات للفيلات وتم البدء فى أعمال المبانى وإنهاء 75% من المرحلة الأولى وخلال الصيف المقبل سيتم تجهيز نماذج منها لتمكين العملاء من المعاينة على أرض الواقع.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علاء فكري: بيتا إيجيبت تنتهي من بيع 50% بمشروعها في مستقبل سيتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.