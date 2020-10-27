علاء فكري: بيتا إيجيبت تنتهي من بيع 50% بمشروعها في مستقبل سيتي

بكر بهجت _ قال المهندس علاء فكري رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إن الشركة أنهت بيع 50% من إجمالى وحدات مشروع بيتا جرينز نيو كايرو الذي تقيمه في مستقبل سيتي.

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وأضاف خلال الجولة التي تنظمها الشركة في المشروع، إن المرحلة الأخيرة لم يتم طرحها حتى الآن، مشيرا إلى أنه من المتوقع إطلاقها خلال العام المقبل.

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وأشار علاء فكري إلى أنه تم الانتهاء من 100% من أعمال الخرسانات للفيلات وتم البدء فى أعمال المبانى وإنهاء 75% من المرحلة الأولى وخلال الصيف المقبل سيتم تجهيز نماذج منها لتمكين العملاء من المعاينة على أرض الواقع.

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