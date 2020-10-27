زهراء المعادي للاستثمار تنمو بأرباحها 16.5% لتصل إلى 128.5 مليون جنيه في 9 أشهر

رنا ممدوح _ حققت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير نمو في صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 16.53%، لتصل إلى 128.509 مليون جنيه، في أول تسعة أشهر من العام الجاري، مقابل 110.282 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

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وأرجعت زهراء المعادي في بيانها المرسل للبورصة اليوم، ارتفاع الأرباح إلى زيادة في أرباح مقدمات وأقساط المبيعات وانخفاض مصروفات التمويل.

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وانخفضت المبيعات خلال نفس الفترة إلى 226.755 مليون جنيه خلال الفترة يناير – سبتمبر 2020، مقابل 319.174 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وصعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 52.614 مليون جنيه، مقابل 47.624 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وسجلت تكلفة المبيعات خلال التسعة اشهر الأولى من العام الجاري مبلغ 70.249 مليون جنيه، مقابل 47.966 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وسجل نصيب السهم في الأرباح 0.49 جنيه مقابل 0.42 جنيه بالفترة المقارنة.

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