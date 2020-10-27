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_ أظهر مسح الثلاثاء، أن تعافي قطاع التجزئة في بريطانيا والذي كان يعد نقطة مضيئة للاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا، توقف الشهر الحالي بعدما سجل تحسنا على مدار عدة أشهر.
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ونزل مسح اتحاد الصناعة البريطاني الشهري لمبيعات التجزئة إلى -23 في أكتوبر وهو أقل مستوى منذ يونيو حزيران بعدما سجل أعلى مستوى في 18 شهرا في سبتمبر عند +11.
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وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته قراءة عند +1.
وتلى الأرقام مسوحا أخرى في الأيام الأخيرة أظهرت تراجعا حادا لثقة المستهلكين الشهر الجاري وسط موجة ثانية لجائحة كوفيد-19.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مبيعات التجزئة البريطانية تتراجع في أكتوبر بسبب الجائحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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