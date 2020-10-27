مبيعات التجزئة البريطانية تتراجع في أكتوبر بسبب الجائحة

_ أظهر مسح الثلاثاء، أن تعافي قطاع التجزئة في بريطانيا والذي كان يعد نقطة مضيئة للاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا، توقف الشهر الحالي بعدما سجل تحسنا على مدار عدة أشهر.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

ونزل مسح اتحاد الصناعة البريطاني الشهري لمبيعات التجزئة إلى -23 في أكتوبر وهو أقل مستوى منذ يونيو حزيران بعدما سجل أعلى مستوى في 18 شهرا في سبتمبر عند +11.

اضغط لتحميل العدد الرابع والستون من نشرة دوت الخليج

وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته قراءة عند +1.

وتلى الأرقام مسوحا أخرى في الأيام الأخيرة أظهرت تراجعا حادا لثقة المستهلكين الشهر الجاري وسط موجة ثانية لجائحة كوفيد-19.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج