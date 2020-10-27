مال وأعمال

مبيعات التجزئة البريطانية تتراجع في أكتوبر بسبب الجائحة

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

_ أظهر مسح الثلاثاء، أن تعافي قطاع التجزئة في بريطانيا والذي كان يعد نقطة مضيئة للاقتصاد المتضرر من فيروس ، توقف الشهر الحالي بعدما سجل تحسنا على مدار عدة أشهر.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

ونزل مسح اتحاد الصناعة البريطاني الشهري لمبيعات التجزئة إلى -23 في أكتوبر وهو أقل مستوى منذ يونيو حزيران بعدما سجل أعلى مستوى في 18 شهرا في سبتمبر عند +11.

اضغط لتحميل العدد الرابع والستون من نشرة دوت الخليج

وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته قراءة عند +1.

وتلى الأرقام مسوحا أخرى في الأيام الأخيرة أظهرت تراجعا حادا لثقة المستهلكين الشهر الجاري وسط موجة ثانية لجائحة كوفيد-19.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مبيعات التجزئة البريطانية تتراجع في أكتوبر بسبب الجائحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا