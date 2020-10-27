طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية الأمريكية تفوق التوقعات في سبتمبر

_ زادت الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية الأساسية أمريكية الصنع أكثر من المتوقع في سبتمبر، لتختم فصلا شهد نموا قياسيا محتملا لإنفاق الشركات والاقتصاد ككل بفضل التحفيز المالي الذي يهدف لتخفيف الضربة الناجمة عن جائحة كوفيد-19. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الثلاثاء إن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية عدا الطائرات، والتي تعد مؤشرا يحظى بمتابعة عن كثب لخطط إنفاق الشركات، زادت واحدا بالمئة الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات أغسطس بالزيادة لتظهر أن طلبيات ما تعرف بالسلع الرأسمالية الأساسية زادت 2.1 بالمئة بدلا من 1.9 بالمئة في التقديرات السابقة. اضغط لتحميل العدد الرابع والستون من نشرة دوت الخليج وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته أن ترتفع طلبيات السلع الرأسمالية 0.5 بالمئة. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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