مال وأعمال

طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية الأمريكية تفوق التوقعات في سبتمبر

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_ زادت الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية الأساسية أمريكية الصنع أكثر من المتوقع في سبتمبر، لتختم فصلا شهد نموا قياسيا محتملا لإنفاق الشركات والاقتصاد ككل بفضل التحفيز المالي الذي يهدف لتخفيف الضربة الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

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وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الثلاثاء إن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية عدا الطائرات، والتي تعد مؤشرا يحظى بمتابعة عن كثب لخطط إنفاق الشركات، زادت واحدا بالمئة الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات أغسطس بالزيادة لتظهر أن طلبيات ما تعرف بالسلع الرأسمالية الأساسية زادت 2.1 بالمئة بدلا من 1.9 بالمئة في التقديرات السابقة.

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وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته أن ترتفع طلبيات السلع الرأسمالية 0.5 بالمئة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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