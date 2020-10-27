بنك القاهرة يتيح فتح الحسابات مجانا بدون حد أدنى للرصيد

أعلن بنك القاهرة مشاركته في فعاليات حملة الشمول المالي، التي ينظمها البنك المركزي المصري المصري، تحت شعار “إبدأ رحلتك البنكية” خلال الفترة من 15 وحتى 31 أكتوبر الجاري، بهدف تعزيز ثقافة الادخار والحث على أهمية التعامل مع القطاع المصرفي.

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وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، في بيان اليوم، إن البنك يحرص على المشاركة فى كافة الفعاليات التي تدعم خطط وتوجهات الدولة نحو تحقيق الشمول المالي، معربا عن اعتزازه بالجهود المتواصلة التي يبذلها البنك المركزي المصري لتحقيق هذا الهدف من خلال آليات عمل متنوعة تعمل على استقطاب مختلف شرائح المجتمع للانضمام للمنظومة المصرفية.

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وتابع فايد، أن سياسات البنك المركزي المصري عززت من قيم الدفع الإلكتروني وتشجيع المواطنين على التحول لمجتمع غير نقدي كما ساهمت في ارتفاع نسبة المتعاملين مع القطاع المصرفي.

وأكد فايد، اتخاذ بنك القاهرة خطوات عديدة في هذا الشأن بما يعزز من تلك السياسات عن طريق طرح باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية والعمل على تطويرها باستمرار، بالتوازي مع تطبيق استراتيجية البنك التوسعية بافتتاح الفروع الجديدة، وتقديم تجربة مصرفية متميزة العملاء.

من جانبه أوضح حازم حجازي، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن البنك في المبادرة تأتي من خلال تقديم باقة متنوعة من العروض التشجيعية التي تستهدف جذب شريحة واسعة من مختلف فئات العملاء على مستوى أنحاء الجمهورية.

وأشار حجازي، إلى إتاحة فتح الحسابات الجارية والتوفير للعملاء الجدد بدون مصاريف لفتح الحساب وبدون حد أدنى ومنح بطاقة ميزة للخصم المباشر مجانا، إلى جانب القيام بإصدار مجاني لبطاقات بنك القاهرة المدفوعة مقدما، وعروض إضافية أخرى بمحفظة “قاهرة كاش” تشجيعا على استخدام الحلول التكنولوجية في الدفع.

وخلال فترة الحملة، يحرص البنك على التوعية والتثقيف المالي والتعريف بأهمية الخدمات المالية من خلال تواجده بالعديد من المواقع الخارجية وأبرزها مراكز الشباب بمحافظات الوجه القبلي ومحافظات الوجه البحري، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كما يتم توزيع نشرة تعريفية للتوعية بأهمية الادخار ومفاهيم الشمول المالي بفروع البنك في كافة محافظات الجمهورية، والمواقع الخارجية التى يتواجد بها البنك طوال فعاليات الحملة.

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