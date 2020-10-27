مال وأعمال

وزير قطاع الأعمال يعقد جلسة مباحثات مع وفد أوكراني ومسؤولي شركة فاش ماش

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استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إيهور جوفكفا نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية للعلاقات الدولية والوفد المرافق له – الذي يزور مصر حاليا – ويفهين ميكيتينكو سفير أوكرانيا بالقاهرة.

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ووفق بيان الوزارة تم عقد جلسة مباحثات بين الجانبين بحضور وفد من شركة “فاش ماش” الأوكرانية، والمهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

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تم خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون المشترك بين مصر وأوكرانيا، والسعي نحو تعزيز أطر التعاون، ومتابعة الأعمال المشتركة بين شركة “فاش ماش” والشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومساهمتها في أعمال التطوير.

يشار إلى أن شركة “فاش ماش” الأوكرانية تقوم حاليًا بتنفيذ مشروع تجريبي في مناجم شركة الحديد والصلب لبحث إمكانية زيادة تركيز خام الحديد في هذه المناجم.

من جانبه، وجه وفد الشركة الأوكرانية الشكر لوزارة قطاع الأعمال العام لقبول مبادرتهم الخاصة بالترويج لدى المستثمرين الأجانب، فرص التعاون والشراكة المتاحة بشركات القابضة للصناعات المعدنية، في ضوء علاقتهم المتميزة بعدد كبير من المستثمرين في الخارج.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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