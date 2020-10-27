ستاندرد آند بورز وناسداك يرتفعان وسط تركيز على نتائج الشركات

_ فتحا المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع على ارتفاع طفيف يوم الثلاثاء عقب أسوأ جلسة للمؤشر القياسي في شهر، بينما يعكف المستثمرون على تحليل نتائج الشركات ويتأهبون لفترة من التقلبات حتى الانتخابات الأمريكية. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 34.20 نقطة بما يعادل 0.12 بالمئة إلى 27651.18 نقطة. اضغط لتحميل العدد الرابع والستون من نشرة دوت الخليج وتقدم ستاندرد أند بورز 5.59 نقطة أو 0.16 بالمئة مسجلا 3406.56 نقطة. وصعد ناسداك 50.40 نقطة أو 0.44 بالمئة ليصل إلى 11409.34 نقطة عند الفتح. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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