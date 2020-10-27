مال وأعمال

ستاندرد آند بورز وناسداك يرتفعان وسط تركيز على نتائج الشركات

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_ فتحا المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع على ارتفاع طفيف يوم الثلاثاء عقب أسوأ جلسة للمؤشر القياسي في شهر، بينما يعكف المستثمرون على تحليل نتائج الشركات ويتأهبون لفترة من التقلبات حتى الانتخابات الأمريكية.

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وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 34.20 نقطة بما يعادل 0.12 بالمئة إلى 27651.18 نقطة.

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وتقدم ستاندرد أند بورز 5.59 نقطة أو 0.16 بالمئة مسجلا 3406.56 نقطة.

وصعد ناسداك 50.40 نقطة أو 0.44 بالمئة ليصل إلى 11409.34 نقطة عند الفتح.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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