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رنا ممدوح _ أعلن البنك التجاري الدولي -مصر، أنه قد تم الاجتماع أمس مع المعنيين في البنك المركزي المصري المصري.
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وأفاد البنك في بيان للبورصة اليوم، أنه خلال الاجتماع جرت مناقشة مطولة لمعظم نتائج التفتيش والمخالفات التي تضمنتها والتعرف على توجيهات البنك المركزي المصري بشأن تعزيز عدة جوانب في الالتزام والرقابة الداخلية.
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وبحسب البيان، فقد جرت اجتماعات صباح اليوم مع عدد من المديرين التنفيذيين بالبنك التجاري الدولي والتنسيق مع مراقبي الحسابات لدراسة كل ملاحظة بشكل مفصل وتقييم أثرها أو تحديد أي إجراءات تصويبية مطلوبة، وهو ما ستتولاه عده فرق عمل على مدى الأيام القادمة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التجاري الدولي: اجتمعنا مع المركزي لمناقشة نتائج التفتيش وتعزيز جوانب الالتزام والرقابة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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