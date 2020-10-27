أودن للاستثمارات: شركة أمواج خفضت حصتها إلى 9.9%

رنا ممدوح _ قلصت شركة أمواج للاستثمار العقاري والسياحي حصتها في رأسمال أودن للاستثمارات المالية من 10.07% إلى 9.90%.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن أمواج قامت ببيع عدد 175 ألف سهم من أسهم أودن للاستثمارات بقيمة إجمالية 917.820 ألف جنيه.

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وبلغ متوسط سعر البيع 5.24 جنيه للسهم الواحد، وقامت سيجما لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

الجدير بالذكر أن أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية أودن للاستثمارات بنسبة 47.77%، يليها أمواد للاستثمار السياحي والعقاري بنسبة 9.9% ثم محمد نبيه عيسي بنسبة 10.17%.

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