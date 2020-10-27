التموين تعلن إطلاق 4 خدمات للسجل التجاري على بوابة الحكومة الإلكترونية.. نوفمبر المقبل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية عن إطلاق 4 خدمات للسجل التجاري على بوابة الحكومة الإلكترونية وهما خدمات ” الاستدلال ، والاستعلام ، وعدم الالتباس ، ومسخرج رسمى ” وذلك اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل .

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يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وتيسير الحصول على الخدمات المقدمة لكافة المواطنين.

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وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم العمل أيضًا علي انشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية يضم بيانات كافة المنشأت الصناعية و التجارية

وأكد أن ذلك يأتي ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي والذي اصبح ضرورة ملحة لتحقيق نهضة حقيقة للاقتصاد والاستفادة من كافة الامكانيات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة ،حيث أن اتاحة السجل التجارى الكترونيا يوفر فى الوقت والتكلفة ،وأن ذلك يأتى في إطار توجه القيادة السياسية بالتحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات .

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز يستهدف خلال النصف الأول من عام 2021 ،تقديم أكثر من 80% من خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إلكترونيا.

ولفت إلى أن عدد معاملات السجل التجاري تصل إلى 2.2 مليون معاملة سنويا ،كما سيتم توقيع بروتوكول مع الهيئة القومية للبريد لاتاحة توصيل خدمات السجل التجارى الى محل إقامة طالبى الخدمة ،فضلا عن الإعداد لحزمة خدمات إلكترونية تقدم عبر الموقع الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية مثل استخراج شهادة عدم التباس أو مستخرج رسمي من السجل اوالاستعلام وغيرها من الخدمات التي تقدم بمكاتب السجل التجارى.

وأشار عشماوى إلى أنه في اطار استراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي، قام الجهاز بربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية،حيث تم الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة.

وجدير بالذكر أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يسعى للتفاوض أيضا مع كبرى الشركات المتخصصة بشأن إتاحة خدمات السجل التجاري من خلال ماكينات إلكترونية تتواجد في الميادين العامة تمكن صاحب المنشأة من الحصول على الخدمات بسهولة وعلى مدار 24 ساعة مثل استخراج سجل تجارى أو شهادة عدم التباس وغيرها من الخدمات التي تقدمها مكاتب السجل من هذه الماكينات.

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