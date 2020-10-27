البورصة تتماسك عند مستوى 10559 نقطة بدعم من مشتريات المصريين

رنا ممدوح – اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.45%، وأغلق عند مستوى 10559 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي -مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 0.43%، وأغلق عند مستوى 60.71 جنيه.

وصعد كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.78%، و 2.34% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.472.469 مليار جنيه على 185 شركة من خلال 39.904 ألف عملية.

واستحوذ سهم البنك التجاري الدولي على نحو 30% من إجمالي التداولات بمبلغ 436.972 مليون جنيه.

وتضمنت التداولات تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من البنك الأهلي المتحد وشركة مصر استراتيجيا للاستثمار على أسهم البنك الأهلي المتحد المصدرة وذلك لعدد 68.868 ألف سهم من حصة المساهمين المصريين بقيمة إجمالية 2.045 مليون جنيه وعدد 30.594 مليون سهم من حصة المساهمين الأجانب بقيمة إجمالية 911.095 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 134 شركة مقابل تراجع 33 في حين لم تتغير أسعار 18.

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وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 331.839 مليون جنيه، منها 331.620 مليون جينه للمؤسسات، و218.305 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 33.096 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 42.218 مليون جنيه، مقابل 9.121 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 364.936 مليون جنيه، منها 296.491 مليون جنيه للمؤسسات، و68.444 مليون جنيه للأفراد.

واستحوذ المصريون على نسبة 71.74% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على21.58% والعرب على 6.69% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 44.41% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.58%.

وتصدر سهم الأهرام للطباعة والتغليف قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10.65%، تلاه سهم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 9.92%، ثم سهم العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير بنسبة 9.91%.

في حين تصدر سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.72%، تلاه سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 3.79%، ثم سهم كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة 3.76%.

وتوقع عبد الحميد إمام، محلل مالي بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، أن تواجه سوق المال المصرية في الأيام القليلة القادمة اضطرابات تعيقها عن تغطية ما فقدته بالفترة الماضية، بضغط من عوامل خارجية وداخلية.

وأوضح إمام أن انتخابات الرئاسة الأمريكية والقلق حول فوز أي من الرئيس الحالي دونالد ترامب أو المرشح الرئاسي جو بايدن دفع المستثمرين لتأجيل خططهم الاستثمارية والترقب لتداعيات المشهد المنتظر.

وتابع: كما أن القلق من الموجة الثانية لكورونا وعودة فرض إجراءات احترازية جديدة لمنع تفشي الفيروس دفع المستثمرين لتخفيف محافظهم ومراكزهم للحفاظ على السيولة الحالية.

وبالنسبة للتحديات الداخلية، قال إمام إن البورصة مازالت متأثرة برحيل رئيس البنك التجاري الدولي – مصر، وذلك ترقباً للسياسة الجديدة ومدى توافقها مع المؤسسات الأجانب.

وفيما يخص القطاعات المقيدة، فرشح إمام عودة الأسهم الدفاعية والدفع الإلكترونية لتحقيق قفزات جديدة في مستوياتها السعرية.

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