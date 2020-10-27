وزير خارجية روسيا يدخل العزل الذاتي بعد مخالطة مصاب بكورونا

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سكاي نيوز عربية – ذكرت وسائل إعلام روسية محلية، الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، يخضع للعزل الذاتي بعد مخالطته مصابا بفيروس كورونا المستجد.
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وأجل وزير الخارجية الروسي على إثر ذلك زيارات واجتماعات كانت مقررة مسبقا، وفق ما ذكرت وكالة الإعلام الروسية الحكومية.
وأفاد مصدر في وزارة الخارجية الروسية لوكالة “تاس” الروسية، أن لافروف في حالة صحية جيدة.
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وتحتل روسيا المرتبة الرابعة عالميا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، إذ رصدت مليونا وأكثر من نصف مليون حالة، في حين وصلت عدد الوفيات في البلاد إلى أكثر من 26 ألفا.
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