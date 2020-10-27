مال وأعمال

الخارجية تؤكد استعداد مصر للانخراط في مفاوضات فعالة وجادة حول سد النهضة

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دوت الخليج  – شارك وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم، في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي لوزراء الخارجية والموارد المائية في كل من مصر والسودان وإثيوبيا؛ بهدف إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة التي كانت قد توقفت منذ نهاية شهر أغسطس الماضي.

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وبحسب بيان لوزارة الخارجية، فإن شكري في هذا الاجتماع تأتي تأكيدا لاستعداد مصر للانخراط في مفاوضات فعالة وجادة بين الدول الثلاث من أجل تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي على مستوى القمة والتي وجهت الدول الثلاث بالتفاوض من أجل إبرام اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالحها المشتركة ويؤمن حقوقها المائية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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