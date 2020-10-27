البنك المركزي المصري: الخميس إجازة بوحدات القطاع المصرفي بمناسبة المولد النبوي

دوت الخليج – قال البنك المركزي المصري المصري، في بيان، إنه تقرر تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة بمصر، يوم الخميس القادم، الموافق 29 أكتوبر، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

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وأضاف المركزي، أن البنوك ستستأنف عملها صباح يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020 .

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