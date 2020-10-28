إياتا يتوقع تراجع إجمالي إيرادات القطاع 46% في 2021

وكالات _ توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا تراجع إجمالي إيرادات القطاع 46% في 2021 مقارنة مع مستوى 2019 البالغ 838 مليار دولار. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج كما توقع إياتا تراجع إجمالي حركة النقل الجوي في 2020 بنسبة 66% مقارنة مع 2019،مع هبوط الطلب 68% في ديسمبر. اضغط لتحميل العدد الخامس والستون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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