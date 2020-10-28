إصابات كورونا حول العالم تتجاوز43.72‭ ‬ مليون والوفيات مليون و161943

_ أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 43.72 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و161 ألفا و943 حالة.

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وتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 225828 8738061

الهند 120010 7990322

البرازيل 157397 5409854

روسيا 26589 1547774

فرنسا 35018 1165278

الأرجنتين 29301 1102301

إسبانيا 35031 1098320

كولومبيا 30348 1025052

المملكة المتحدة 45415 948022

المكسيك 89814 901268

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

16 – العراق 10724 459908

‭‭23‬‬ – 5313 345232

السعودية

32 – المغرب 3373 199745

36 – قطر 230 131432

39 – الإمارات 480 126234

41 – الكويت 749 122317

43 – عمان 1190 113354

46 – مصر 6222 106877

يعتمد إحصاء على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 0433 بتوقيت جرينتش.

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