إصابات كورونا حول العالم تتجاوز43.72‭ ‬ مليون والوفيات مليون و161943

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_ أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 43.72 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و161 ألفا و943 حالة.
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وتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
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وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 225828 8738061
الهند 120010 7990322
البرازيل 157397 5409854
روسيا 26589 1547774
فرنسا 35018 1165278
الأرجنتين 29301 1102301
إسبانيا 35031 1098320
كولومبيا 30348 1025052
المملكة المتحدة 45415 948022
المكسيك 89814 901268
– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
16 – العراق 10724 459908
23 – 5313 345232
32 – المغرب 3373 199745
36 – قطر 230 131432
39 – الإمارات 480 126234
41 – الكويت 749 122317
43 – عمان 1190 113354
46 – مصر 6222 106877
يعتمد إحصاء على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 0433 بتوقيت جرينتش.
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