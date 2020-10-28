البنك الأهلي يجمع 40 مليار دولار تدفقات أجنبية في 2020

أمنية إبراهيم _ كشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن ارتفاع حصيلة تدفقات النقد الأجنبي، لدى مصرفه إلى نحو 107 مليارات دولار، جمعها فيما يقارب 4 سنوات، منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 وحتى الآن.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

إجمالي الحصيلة منذ تحرير سعر الصرف ترتفع إلى 107 مليارات دولار

وزادت حصيلة النقد الأجنبي في البنك الأهلي المصري بنحو 7 مليارات دولار، في نحو 4 شهور، حيث وصلت في شهر أوائل شهر يوليو الماضي إلى 100 مليار دولار، بحسب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.

اضغط لتحميل العدد الخامس والستون من نشرة دوت الخليج

ومقارنة بنصيب البنك الأهلي من تدفقات النقد الأجنبي الواردة للقطاع المصرفي المحلي، بنهاية العام 2019، والبالغة نحو 67 مليار دولار، بحسب تصريحات سابقة ليحيى أبو الفتوح، نجح أكبر بنك حكومي بالبلاد في جمع نحو 40 مليار دولار خلال عام 2020.

وأكد أبو الفتوح، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، أن مصادر تدفقات النقد الأجنبي تشهد تحسنًا ملموسًا في الشهور الأخيرة، منذ تخفيف إجراءات الإغلاق الجزئي للاقتصاد مع انحسار تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إلى أن حصيلة التدفقات الأجنبية الواردة للبنك تم توجيهها بالكامل لتمويل العمليات التجارية.

ونشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الأحد الماضي، نقلًا عن مصدر مصرفي مسؤول، أن مصر تلقت تدفقات نقد أجنبي، بقيمة 324 مليون دولار، وهو يعد من أعلى المعدلات في يوم واحد، وذلك بدعم من الزيادة الملحوظة والمتواصلة في استثمارات الأجانب في سوق الدين المصري الذي تفوق على جميع الأسواق الناشئة.

كما كشفت وزارة المالية المصرية مطلع الأسبوع الجاري، عن ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية إلى 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر الجاري، مقابل 10.4 مليار دولار في مايو الماضي.

وعلى صعيد حركة أسعار صرف الجنيه أمام الدولار، في تعاملات أمس الثلاثاء بالبنوك، حافظت العملة الأمريكية على وتيرتها الهادئة، لتستقر في معظم البنوك.

الدولار يحافظ على هدوئه أمام الجنيه ويستقر قرب 15.75 جنيه للبيع

واستقر سعر الدولار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، في بنوك: الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي والإسكندرية والعربي الإفريقي الدولي والمصرف العربي الدولي.

كما ثبت في كل من: كريدي أجريكول وإتش إس بي سي وعوده وقناة السويس، عند ذات المستويات المسجلة أول أمس الإثنين، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار على مستوى السوق ككل، تحركًا طفيفًا للغاية لأعلى، ليبلغ 15.6561 جنيه للشراء، و15.7561 جنيه للبيع، بختام تعاملات الثلاثاء، مقابل 15.6558 جنيه للشراء، و15.7558 جنيه للبيع الإثنين، بحسب البيانات الواردة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج