نائب وزيرة التخطيط: الحكومة تبدأ تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي مطلع نوفمبر المقبل

فاروق يوسف _ كشف الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أن الحكومة ستبدأ إجراءات تطبيق الموجة الثانية من الإصلاح الاقتصادي والخاصة بعمليات الإصلاح الهيكلي، مطلع نوفمبر المقبل.

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وأضاف في تصريحات للصحفيين على هامش احتفالية “يوم الاستدامة”، أن الإصلاح الهيكلي سيتضمن إجراءات تشريعية وتنظيمية ومؤسسية للعديد من القطاعات على رأسها الصناعات التحويلية، وقطاع الزراعة، وكذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبعض القطاعات الواعدة.

البرنامج سيسير وفق خطة زمنية محددة على المدى القريب والمتوسط

وردًّا على سؤال دوت الخليج، قال نائب وزيرة التخطيط إن برنامج الإصلاح الهيكلي سيسير وفق خطة زمنية على المدى القريب والمتوسط.

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وأكد كمالي أن إعادة هيكلة بعض القطاعات الاقتصادية ستسهم في إعادة التوازن الاقتصادي بما يحقق نموًّا مستدامًا وفعالًا، لافتًا إلى أن الاقتصاد حقق نموًّا خلال العام المالي الماضي بنسبة 3.5%.

وعقدت الحكومة اجتماعًا في أواخر سبتمبر الماضي، لتستعرض فيه ملامح برنامج الإصلاح الهيكلي، الذي يعتمد على مجموعة من المحاور أهمها الحفاظ على مكاسب الاقتصاد الكلي المتحققة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز حصول المرأة على فرص اقتصادية، وزيادة كفاءة مرونة القطاع المالي والشركات.

كما أنه يتضمن أيضًا تحسين إدارة قطاع البنية التحتية من أجل تعزيز القطاع الخاص، وتسهيل حركات التجارة وحصول الشركات على مدخلات الإنتاج يتزامن معه خلق بيئة داعمة للقطاع الخاص، وتطوير منظومة الجمارك.

وتستهدف الحكومة من خلال برنامج الإصلاح الهيكلي، الحفاظ على ما تحقق في “الإصلاح المالي والنقدي”، وذلك يأتي في ضوء توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للحكومة بضرورة مواصلة البناء على ما تحقق في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على تحقيق نقلة حقيقية في كل المجالات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز المؤشرات الاقتصادية للبلاد.

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