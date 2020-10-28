إبراهيم عشماوي: إتاحة خدمات السجل التجاري عبر ماكينات إلكترونية في الميادين

فاروق يوسف _ كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومساعد أول وزير التموين لشؤون التجارة والاستثمار، عن أنه يجري التنسيق مع وزارة الاتصالات لاختيار شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا تتيح خدمات السجل التجاري من خلال ماكينات إلكترونية تتواجد في الميادين العامة.

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وأضاف في تصريح مقتضب لنشرة دوت الخليج، أن إتمام هذا الأمر سيكون خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يأتي في ضوء اتجاه الدولة للتحول الرقمي، وأن هذه الخدمات تمكن صاحب المنشأة من الحصول على الخدمات بسهولة وعلى مدار 24 ساعة مثل استخراج سجل تجاري أو شهادة عدم التباس وغيرها من الخدمات التي تقدمها مكاتب السجل من هذه الماكينات.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية عن إطلاق 4 خدمات للسجل التجاري على بوابة الحكومة الإلكترونية وهي خدمات “الاستدلال، والاستعلام، وعدم الالتباس، ومسخرج رسمي” وذلك اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم العمل أيضًا على إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية يضم بيانات المنشآت الصناعية والتجارية كافة.

وأكد أن ذلك يأتي ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي والذي أصبح ضرورة ملحة لتحقيق نهضة حقيقة للاقتصاد والاستفادة من جميع الإمكانيات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، حيث إن إتاحة السجل التجاري إلكترونيًّا، يوفر في الوقت والتكلفة، وأن ذلك يأتي في إطار توجه القيادة السياسية بالتحول الرقمي وميكنة الخدمات كافة.

وأوضح الدكتور عشماوي، أن الجهاز يستهدف خلال النصف الأول من عام 2021، تقديم أكثر من 80% من خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلكترونيًّا.

ولفت إلى أن عدد معاملات السجل التجاري تصل إلى 2.2 مليون معاملة سنويًّا، كما سيتم توقيع بروتوكول مع الهيئة القومية للبريد لإتاحة توصيل خدمات السجل التجاري إلى محل إقامة طالبي الخدمة، فضلاً عن الإعداد لحزمة خدمات إلكترونية تقدم عبر الموقع الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية مثل استخراج شهادة عدم التباس أو مستخرج رسمي من السجل أو الاستعلام وغيرها من الخدمات التي تقدم بمكاتب السجل التجاري.

وأشار عشماوي إلى أنه في إطار استراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي، قام الجهاز بربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، حيث تم الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة.

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