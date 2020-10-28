مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة تتكبد 9.1 مليون جنيه خسائر في 3 أشهر

رنا ممدوح _ سجلت شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة ارتفاعاً في صافي الخسائر بعد خصم الضريبة بنسبة 10.2%، لتصل إلى 9.183 مليون جنيه بالربع الأول للعام المالي 2020/2021 مقابل 8.330 مليون جنيه بالربع المناظرة.

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وانخفضت الإيرادات وفقاً لإفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، إلى 46.143 مليون جنيه، وذلك خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل 46.529 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

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وتراجع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 10.972 مليون جنيه، مقابل 11.959 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وأرجعت مطاحن جنوب القاهرة والجيزة ارتفاع خسائرها إلى انخفاض كمية القمح المطحون، والزيادات الحتمية في تكاليف التشغيل ( كهرباء -مواد بترولية- الصيانة- قطع غيار ….)، وأيضاً ما تم صرفة كحافز لعملاء النخالة نظرا لوقوع الشركة في نطاق جغرافي لايستهلك النخالة الخشنة.

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