أسعار النفط تتراجع أكثر 3% بفعل زيادة المخاوف من تخمة المعروض

_ تراجعت أسعار النفط الأربعاء لتفقد معظم المكاسب التي حققتها في اليوم السابق إذ عززت زيادة مخزونات الخام الأمريكية وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة مخاوف بشأن تخمة المعروض وضعف الطلب على الوقود.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وبحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش نزل خام برنت دولارا إلى 40.20 دولار للبرميل بعدما صعد بنحو اثنين بالمئة أمس.

اضغط لتحميل العدد الخامس والستون من نشرة دوت الخليج

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من دولار إلى 38.56 دولار للبرميل في الساعة 0659 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها 2.6 بالمئة أمس الثلاثاء.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام والبنزين الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي حيث سجلت مخزونات الخام زيادة بمقدار 4.6 مليون برميل لتصل إلى نحو 495.2 مليون برميل وهو ما يفوق بكثير توقعات محللين في استطلاع أجرته بزيادتها 1.2 مليون برميل.

وسجلت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبلدان أخرى زيادات قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأيام الماضية وفرضت الحكومات الأوروبية قيودا جديدة في محاولة للحد من التفشي السريع للمرض.

ومن المتوقع أن يزيد إنتاج ليبيا النفطي إلى مليون برميل يوميا في الأسابيع المقبل وهو ما يضيف إلى الضغوط على أسعار النفط.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج