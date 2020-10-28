البورصة تصعد 0.13% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات المصريين والعرب

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.13%، ليتداول عند مستوى 10573 نقطة.

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وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.02%، و 0.79% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 56.220 مليون جنيه على 97 شركة من خلال 2.102 ألف عملية.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 0.46%، ليتداول عند مستوى 60.99 جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 44 شركة مقابل تراجع 16 في حين لم تتغير أسعار 37.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 5.747 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 6.727 مليون جنيه، مقابل 980.067 الف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب في البورصة المصرية صافي شراء بقيمة 3.912 مليون جنيه، منها 3.813 مليون جنيه للمؤسسات، و98.429 ألف جنيه للأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المؤسسات الأجنبية وسجلوا صافي بقيمة 9.659 مليون جنيه وسط غياب لنشاط الأفراد.

وتصدر سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.93%، يليه سهم مصر الوطنية للصلب – عتاقة بنسبة 5.65%، ثم سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 5.42%.

في حين تصدر سهم المنصورة للدواجن قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 1.51%، تلاه سهم التوفيق للتأجير التمويلي – أيه.تي.ليس بنسبة 1.48%، ثم سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير بنسبة 1.32%.

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