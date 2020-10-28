مخاوف كورونا تهبط بالأسهم الأوروبية لأدني مستوى منذ منتصف يونيو

_ بلغت الأسهم الأوروبية اليوم أدنى مستوياتها منذ منتصف يونيو عقب تقرير ذكر أن فرنسا تدرس تطبيق إجراءات عزل عام على مستوى البلاد لمدة شهر لمكافحة ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا.

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وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.6 في المائة بحلول الساعة 0808 بتوقيت جرينتش، بينما هوى المؤشر داكس الألماني 2.2 في المائة.

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وتراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.5 في المائة وتراجع المؤشر كاك 40 الفرنسي 2.5 في المائة.

وذكر تلفزيون بي.إف.إم أن الحكومة الفرنسية تدرس فرض إجراءات عزل عام جديدة على مستوى البلاد اعتبارا من منتصف ليل الخميس، بيد أن القيود ستكون أكثر مرونة من الإغلاق الذي استمر شهرين وبدأ في منتصف مارس.

وقادت قطاعات صناعة السيارات والبنوك والتأمين، الشديدة التأثر بالاقتصاد، الانخفاضات المبكرة لتتراجع بين 2.5 وثلاثة في المائة.

وتراجع سهم دويتشه بنك 3.6 في المائة على الرغم من إعلان البنك عن تحول مفاجئ صوب تسجيل صافي ربح فصلي وتحديثه لتوقعات بنكه الاستثماري.

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