العامة للصوامع والتخزين تحقق 15.1% نموا بالأرباح في 3 أشهر و17.8% للإيرادات

رنا ممدوح _ حققت الشركة العامة للصوامع والتخزين نموا في صافي الأرباح بعد خصم الضريبة بنسبة 15.06%، لتصل إلى 7.739 مليون جنيه وذلك بالربع الأول للعام المالي 2020/2021، مقابل 6.726 مليون جنيه بالربع المناظرة.

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وصعدت الإيرادات وفقاً لإفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، بنسبة 17.81%، لتصل إلى 86.158 مليون جنيه وذلك خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل 73.135 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

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وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 25.664 مليون جنيه، مقابل 14.262 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0.77 جنيه، مقابل 0.67 جنيه بالفترة المناظرة.

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