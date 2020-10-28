وزير الإسكان: بدء تسليم 1056 وحدة بمشروع سكن مصر بمدينة 6 أكتوبر الجديدة.. الأحد المقبل

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، سيبدأ الأحد المقبل، وحتى يوم الخميس الموافق 14/1/2021، فى تسليم 1056 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر “المرحلة الثانية” بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، مضيفاً أنه تم تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع لمن تخلف عن الاستلام طوال فترة تسليم الوحدات.

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وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 56، يوم الأحد 1/11/2020، ووحدات العمارة رقم 57، يوم الإثنين 2/11/2020، ووحدات العمارة رقم 58، يوم الثلاثاء 3/11/2020، ووحدات العمارة رقم 59، يوم الأربعاء 4/11/2020، وتخصيص يوم الخميس 5/11/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

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أضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 60، يوم الأحد 8/11/2020، ووحدات العمارة رقم 46، يوم الإثنين 9/11/2020، ووحدات العمارة رقم 47، يوم الثلاثاء 10/11/2020، ووحدات العمارة رقم 49، يوم الأربعاء 11/11/2020، وتخصيص يوم الخميس 12/11/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

وأشار النجار، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 50، يوم الأحد 15/11/2020، ووحدات العمارة رقم 54، يوم الإثنين 16/11/2020، ووحدات العمارة رقم 30، يوم الثلاثاء 17/11/2020، ووحدات العمارة رقم 94، يوم الأربعاء 18/11/2020، وتخصيص يوم الخميس 19/11/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

وأكد أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 95، يوم الأحد 22/11/2020، ووحدات العمارة رقم 96، يوم الإثنين 23/11/2020، ووحدات العمارة رقم 138، يوم الثلاثاء 24/11/2020، ووحدات العمارة رقم 139، يوم الأربعاء 25/11/2020، وتخصيص يوم الخميس 26/11/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 107، يوم الأحد 29/11/2020، ووحدات العمارة رقم 29، يوم الإثنين 30/11/2020، ووحدات العمارة رقم 140، يوم الثلاثاء 1/12/2020، ووحدات العمارة رقم 141، يوم الأربعاء 2/12/2020، وتخصيص يوم الخميس 3/12/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

ولفت أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 142، يوم الأحد 6/12/2020، ووحدات العمارة رقم 143، يوم الإثنين 7/12/2020، ووحدات العمارة رقم 144، يوم الثلاثاء 8/12/2020، ووحدات العمارة رقم 92، يوم الأربعاء 9/12/2020، وتخصيص يوم الخميس 10/12/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

وأوضح المهندس عادل النجار، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 93، يوم الأحد 13/12/2020، ووحدات العمارة رقم 108، يوم الإثنين 14/12/2020، ووحدات العمارة رقم 109، يوم الثلاثاء 15/12/2020، ووحدات العمارة رقم 131، يوم الأربعاء 16/12/2020، وتخصيص يوم الخميس 17/12/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

ونوه إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 137، يوم الأحد 20/12/2020، ووحدات العمارة رقم 145، يوم الإثنين 21/12/2020، ووحدات العمارة رقم 146، يوم الثلاثاء 22/12/2020، ووحدات العمارة رقم 136، يوم الأربعاء 23/12/2020، وتخصيص يوم الخميس 24/12/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

وأكد النجار، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 67، يوم الأحد 27/12/2020، ووحدات العمارة رقم 68، يوم الإثنين 28/12/2020، ووحدات العمارة رقم 132، يوم الثلاثاء 29/12/2020، ووحدات العمارة رقم 55، يوم الأربعاء 30/12/2020، وتخصيص يوم الخميس 31/12/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 48، يوم الأحد 3/1/2021، ووحدات العمارة رقم 51، يوم الإثنين 4/1/2021، ووحدات العمارة رقم 91، يوم الثلاثاء 5/1/2021، ووحدات العمارة رقم 97، يوم الأربعاء 6/1/2021، وتخصيص يوم الخميس 7/1/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

ونوه رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 110، يوم الأحد 10/1/2021، ووحدات العمارة رقم 79، يوم الإثنين 11/1/2021، ووحدات العمارة رقم 78، يوم الثلاثاء، 12/1/2021، ووحدات العمارة رقم 4، يوم الأربعاء 13/1/2021، وتخصيص يوم الخميس 14/1/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

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