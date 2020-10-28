أبل تستعد للاستغناء عن جوجل وإنشاء محرك بحث خاص

سبوتنيك نيوز _ تسعى شركة أبل الأمريكية لإنشاء محرك بحث بديل لـ”جوجل ” في خطوة لتطوير الشركة داخليا، لتتخذ خطوة في هذا المجال من خلال إطلاق أحدث إصداراتها من نظام IOS14، لتقوم بإظهار نتائج البحث الخاصة بها والارتباط مباشرة بمواقع الويب.

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وتأتي هذه الخطوة بهدف مكافحة الاحتكار الذي تمارسه شركة “جوجل ” بشكل دائم لتأمين موضع رئيسي لمحركها على أجهزة “آيفون”.

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وهو مايمثل تقدما في تطوير “أبل” داخليا، بل يمكن اعتباره هجوم أشمل على “غوغل” التي يتخذها المستخدمون وسيلة للبحث مباشرة، بحسب ما نشرت صحيفة “الفايننشال تايمز”.

وتزامنت هذه الأخبار مع تداول معلومات حول صفقات سرية تتم في “وادي السليكون”، عن مشاريع ضخمة.

يذكر بأن شركة “أبل” الأمريكية قد ضمت رئيس قسم البحث في “جوجل” جون جياناندريا، قبل عامين ونصف، معلنة بأنها ترغب بتوظيفه لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي ومساعده الافتراضي Siri .

وتتزامن هذه الأخبار مع قيام وزارة العدل الأمريكية بإثارة تساؤلات عن المدفوعات التي تقدمها “غوغل” لشركة “آبل” لتكون أداة البحث الافتراضية لـ”آيفون”.

حيث تقدم جوجل مليارات الدولارات لمختلف الشركات لجعلها المحرك الرئيسي للبحث في أجهزتها.

ويؤكد خبراء التسويق أن شركة “جوجل” ستزيد من نشاطها التسويقي بعد هذه الأخبار وستقوم ببناء قاعدة بيانات أوسع وأكثر موثوقية.

وستستفيد جوجل من أن بناء محرك بحث منافس لها سيستغرق بعض السنوات، وهذا ما سيتيح لها وقتا لتطوير نفسها.

ومن جهته قال شاريس بوزن، الرئيس المشارك لممارسة مكافحة الاحتكار العالمية:

“إن قضية الاحتكار اليوم تفتح الباب لشركة “أبل” لإنقاذ نفسها من الشراكات الإجبارية”، إلا أن هذه الفرصة تفرض على أي محرك بحث يمكن أن ينافس محرك بحث جوجل، أن يحتوي على 20-50 مليار صفحة في فهرسه النشط بشكل دائم”.

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