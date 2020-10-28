البورصة: تعطيل العمل غدا بمناسبة المولد النبوي الشريف

قررت إدارة البورصة المصرية، تعطيل العمل غداً الخميس الموافق 29 أكتوبر 2020، بمناسبة المولد النبوي الشريف. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وأوضحت البورصة أن العمل سوف يستأنف صباح يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020. اضغط لتحميل العدد الخامس والستون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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