المركزي التركي يرفع توقعاته للتضخم بعد فشل الحكومة في دعم الليرة

بلومبرج _ رفع البنك المركزي المصري التركي توقعاته لمعدل التضخم بنهاية هذا العام بأكثر من 3 نقاط مئوية بعدما فشلت القرارات المفاجئة بشأن أسعار الفائدة في دعم الليرة التي تراجع سعر صرفها وسط إجراءات سياسية ونزاعات دولية.

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ونقلت “بلومبرج” عن محافظ المركزي التركي مراد أويصال القول اليوم خلال إعلان التقرير الأخير للتضخم لعام 2020 أن ارتفاع أسعار المستهلكين سينهي العام عند 12.1 في المائة مقابل توقعات سابقة بـ 8.9 في المائة.

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وتوقع أن ينخفض التضخم إلى 9.4 في المائة بنهاية 2021 مقابل توقعات سابقة بـ 6.2 في المائة.

كما توقع ارتفاع تضخم أسعار الغذاء بنهاية 2020 بنحو 13.5 في المائة مقابل توقعات سابقة بـ 10.5 في المائة .

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