مبيعات المؤسسات الأجنبية تهبط بالبورصة إلى مستوى 10500 نقطة بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية عن مكاسبها الصباحية، بضغط من القوى البيعية للمؤسسات الأجنبية وتراجع الأسهم الأوروبية لأدني مستوى لها من 4 أشهر بسبب مخاوف كورونا عقب تقرير ذكر أن فرنسا تدرس تطبيق إجراءات عزل عام على مستوى البلاد لمدة شهر لمكافحة ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا.

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وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 إلى مستوى 10500 نقطة، مسجلا تراجعاً بنسبة 0.56%.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 0.28%، ليتداول عند مستوى 60.88 جنيه.

وحقق مؤشر EGX70 متساوي الأوزان ارتفاعا بنسبة 0.12%، في حين تراجع مؤشر EGX100 بنسبة 0.15%.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.6 في المائة بينما هوى المؤشر داكس الألماني 2.2 في المائة، وتراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.5 في المائة وتراجع المؤشر كاك 40 الفرنسي 2.5 في المائة.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 516.343 مليون جنيه على 160 شركة من خلال 17.815 عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 85 شركة مقابل ارتفاع 52 في حين لم تتغير أسعار 23.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 72.020 مليون جنيه، منها 71.971 مليون جنيه للمؤسسات، و49.560 ألف جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 54.227 مليون جنيه، منها 38.623 مليون جنيه للمؤسسات، و15.604 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 17.793 مليون جنيه، منها 13.086 مليون جنيه للمؤسسات، و4.706 مليون جنيه للأفراد.

وتصدر سهم المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.97%، تلاه سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بنسبة 6.72%، ثم سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة 5.93%.

في حين تصدر سهم ريكاب للاستثمارات المالية قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.97%، تلاه سهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 3.83%، ثم سهم الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 3.69%.

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