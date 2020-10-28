مال وأعمال

المركزي التونسي يطلب مراجعة الميزانية لتقليص العجز المالي

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_ دعا مراون العباسي محافظ البنك المركزي المصري التونسي اليوم إلى مراجعة ميزانية 2020 وخفض الإنفاق بعدما طلبت الحكومة من البنك شراء سندات خزانة لتمويل عجز مالي قياسي متوقع بلغ 14 بالمئة من الناتج المحلي.

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وأبلغ محافظ المركزي لجنة برلمانية أن البنك المركزي المصري يمكنه تمويل الخزانة بنسبة ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحد أقصى.

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أضاف أنه سيحتاج موافقة البرلمان لشراء السندات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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