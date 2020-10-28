المركزي التونسي يطلب مراجعة الميزانية لتقليص العجز المالي

_ دعا مراون العباسي محافظ البنك المركزي المصري التونسي اليوم إلى مراجعة ميزانية 2020 وخفض الإنفاق بعدما طلبت الحكومة من البنك شراء سندات خزانة لتمويل عجز مالي قياسي متوقع بلغ 14 بالمئة من الناتج المحلي. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وأبلغ محافظ المركزي لجنة برلمانية أن البنك المركزي المصري يمكنه تمويل الخزانة بنسبة ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحد أقصى. اضغط لتحميل العدد الخامس والستون من نشرة دوت الخليج أضاف أنه سيحتاج موافقة البرلمان لشراء السندات. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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