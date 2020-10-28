عاجل.. تحويلات المصريين بالخارج ترتفع إلى أعلى مستوى في تاريخها

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أمنية إبراهيم – كشف البنك المركزي المصري المصري، عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، إلى 27.8 مليار دولار، خلال العام المالي الماضي، لتسجل أعلى مستوى تاريخي لها.
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وذكر المركزي في بيان قبل قليل، أن البيانات الأولية أظهرت ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2019/2020 بمعدل 10.4% لتسجل أعلى مستوى تاريخي لها بلغ نحو 27.8 مليار دولار مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة لها.
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وأضاف أن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال شهر يونيو 2020 بمعدل 33.7% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2019.
ولفت الانتباه إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج كانت قد تراجعت خلال الفترة أبريل/يونيو 2020 بمعدل 10.5% لتسجل نحو 6.2 مليار دولار (مقابل نحو 6.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).
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