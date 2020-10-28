عاجل.. تحويلات المصريين بالخارج ترتفع إلى أعلى مستوى في تاريخها

أمنية إبراهيم – كشف البنك المركزي المصري المصري، عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، إلى 27.8 مليار دولار، خلال العام المالي الماضي، لتسجل أعلى مستوى تاريخي لها.

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وذكر المركزي في بيان قبل قليل، أن البيانات الأولية أظهرت ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2019/2020 ‏‏‏بمعدل 10.4%‏ لتسجل أعلى مستوى تاريخي لها بلغ نحو 27.8 مليار دولار مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة لها.

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وأضاف أن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال شهر يونيو 2020 بمعدل 33.7% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2019.

ولفت الانتباه إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج كانت قد تراجعت خلال الفترة أبريل/يونيو 2020 ‏‏‏بمعدل 10.5%‏ لتسجل نحو 6.2 مليار دولار (مقابل نحو 6.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).

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