بورتو للتنمية العقارية تجري إعادة هيكلة للمنظومة الإدارية والتنفيذية

أعلنت مجموعة بورتو جروب عن إجراء إعادة هيكلة للمنظومة الإدارية والتنفيذية بالشركة، تضمنت تغيير اسم الشركة إلى بورتو للتنمية العقارية، كما شملت حركة التغييرات شكل جديدة لإدارات بورتو.

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وفي بيان للشركة، قال جمال فتح الله رئيس مجلس ادارة بورتو جروب، إن تلك الهيكلة تستهدف تحقيق 4 أهداف رئيسية، تتمثل في الالتزام بمواعيد التسليمات الخاصة بالوحدات على مستوى المشروعات المملوكة لبورتو للتنمية.

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وأضاف أن حركة التغييرات التي تمت في بورتو، تهدف إلي تطوير العمل بقسم التصميمات والبناء الحديث داخل الشركة، بما يضمن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مجال البناء، لتقديم منتجات عقارية تتماشى مع متطلبات السوق الجديدة في وحدات عقارية تتميز بالاستدامة.

وتابع إن بورتو للتنمية تسعى لفتح فرص استثمارية جديدة، خارج مصر من خلال إقامة بعض المشروعات فى دول الجوار ومنطقة الشرق الأوسط، اعتمادا على خبرة الشركة في المشروعات خارج مصر، بالإضافة الى اتاحة فرص استثمارية واعدة في مجال الاستثمار العقارى والتجاري والسياحي.

وأشار إلى أن الرؤية الجديدة للشركة في ظل التغييرات الجذرية التي تمت تستهدف تقديم بورتو إلى السوق بشكل جديد، مؤكدا أن السوق العقاري سيشهد خلال الفترة المقبلة العديد من التحولات التى ستساهم بشكل مؤكد فى تغيير المشهد بشكل عام وتحقيق انتعاشه كبرى للقطاع، اعتمادا على الرواج الذي سيشهده السوق العقاري في مصر.

ولفت إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن إطلاق 3 مشروعات كبرى، ستقدم بها بورتو جروب نفسها للسوق العقارى بشكل يدعم خطط المجموعة المستقبلية لتطوير المنظومة العقارية فى مصر، وتقديم نماذج جديدة من المشروعات التى تتناسب مع متطلبات العملاء فى تلك المرحلة، بما يحقق لبورتو جروب ريادتها فى السوق العقاري.

وأوضح أن هناك عنصرين أساسين يبشران بجذب استثمارات أجنبية لمصر الفترة المقبلة، الأول هو استقرار الاقتصاد المصري مقارنة بالعديد من دول العالم وذلك رغم الازمة التي يمر بها العالم بالكامل، بالإضافة إلى تدشين مصر للعديد من المدن الجديدة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وقال الدكتور أيمن بن خليفة نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة بورتو جروب إن استثمارات الشركة داخليا وخارجيا تبلغ 30 مليار جنيه، مؤكدا ان الفترة الحالية تشهد نموا للسوق العقارى المصري، وأن الشركة لديها خطة قوية لزيادة معدلات التنفيذ بمشروعاتها خاصة أن الالتزام بمعدلات التنفيذ أحد التحديات التي تواجه السوق العقارية عقب أزمة كورونا والتي ستكشف عن الملاءة الفنية والمالية والخبرة لدى كل شركة.

وأكد أن مرونة الشركات العقارية في تقديم أنظمة سداد متنوعة جعلت القدرة الشرائية للعملاء خارج تلك التحديات.

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