البورصة السعودية تغلق على تراجع وتسجل أدنى مستوى في 7 أسابيع

وكالات _أنهت البورصة السعودية جلسة اليوم على تراجع بنحو 1%، حيث ضغطت الأسهم القيادية على حركة المؤشر العام خاصة سهم أرامكو وكهرباء السعودية، واستمر المؤشر العام دون متوسط 50 يوم، فيما تباين أداء الأسهم الصغيرة.

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وتراجع سهم أرامكو السعودية بنحو 0.9 في المائة، ثم تأتي أسهم كل من كهرباء السعودية وجبل عمر بتراجعات بلغت 3.7 في المائة و 2.3 في المائة وعلي التوالي، في حين تراجعت أسهم معادن بنحو 2.6 في المائة.

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وجاءت الارتفاعات على أسهم بنكي سامبا والأهلي التجاري بنحو 1.8 في المائة و 1.2 في المائة على التوالي، فيما صعدت أسهم جرير بنحو 1 في المائة.

وأنهت البورصة تداولات جلسة اليوم عند مستوى 8123 نقطة مسجلا تراجع بمقدار 76 نقطة أو ما يعادل 0.93 في المائة، وشهدت الجلسة تداولات نحو 7.96 مليار ريال، وسط تداول 319.8 مليون سهم، عبر تنفيذ 388 ألف صفقة.

وصعدت أسهم 3 شركات بالحد الأعلى وهي ( أنعام القابضة، الزامل للصناعة، المصافي)، تلاهم أسهم شمس 6.9 في المائة، وذلك من بين 30 شركة تداول أسهمها بالمنطقة الخضراء.

في المقابل، هبطت أسهم 162 شركة، تصدرها سوليدرتي تكافل والتي تراجعت بنحو 6.6 في المائة، كذلك تراجعت أسهم مجموعة الحكير 6.3 في المائة بعد إعلان الشركة عن صافي خسارة للربع الثالث بلغت 109.3 مليون ريال مقارنة بصافي خسارة عند 15.5 مليون للفترة المماثلة من العام الماضي.

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