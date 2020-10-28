مال وأعمال

أبوظبي الأول يستأنف محادثات حصرية للاستحواذ على بنك عوده مصر

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_ قال بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، يوم الأربعاء إنه استأنف محادثات حصرية للاستحواذ على أنشطة بنك عوده اللبناني في مصر.

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وتابع في بيان “تخضع هذه المفاوضات لمقتضيات الفحص النافي للجهالة والاتفاق علي المعاملات النهائية والموافقات التنظيمية المطلوبة”.

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وقالت مصادر لرويترز في الشهر الماضي إن بنك أبوظبي الأول يعتزم استئناف المحادثات لشراء بنك عودة مصر بعد أن عُلقت في مايو بسبب جائحة كوفيد-19.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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