مال وأعمال

السعودية تسجل عجزا في الميزانية بقيمة 11 مليار دولار في الربع الثالث

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حابي 0 تبليغ

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_ قالت وزارة المالية يوم الأربعاء، إن سجلت عجزا في الميزانية 40.768 مليار ريال (10.87 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري.

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وأضافت أن الإيرادات بلغت 215.577 مليار ريال والمصروفات 256.345 مليار ريال في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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