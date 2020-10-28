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_ قالت وزارة المالية يوم الأربعاء، إن السعودية سجلت عجزا في الميزانية 40.768 مليار ريال (10.87 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري.
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وأضافت أن الإيرادات بلغت 215.577 مليار ريال والمصروفات 256.345 مليار ريال في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تسجل عجزا في الميزانية بقيمة 11 مليار دولار في الربع الثالث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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