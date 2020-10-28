السعودية تسجل عجزا في الميزانية بقيمة 11 مليار دولار في الربع الثالث

_ قالت وزارة المالية يوم الأربعاء، إن السعودية سجلت عجزا في الميزانية 40.768 مليار ريال (10.87 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري.

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وأضافت أن الإيرادات بلغت 215.577 مليار ريال والمصروفات 256.345 مليار ريال في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر.

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