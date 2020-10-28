مال وأعمال

عجز التجارة السلعية في الولايات المتحدة يتراجع خلال سبتمبر

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حابي 0 تبليغ

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_ انخفض عجز التجارة السلعية للولايات المتحدة انخفاضا حادا في سبتمبر بينما زادت الصادرات لتدعم توقعات بنمو اقتصادي قياسي في الربع الثالث .

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وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم إن عجز التجارة السلعية هبط 4.5 بالمئة الشهر الماضي إلى 79.4 مليار دولار.

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وارتفعت الصادرات 3.2 مليار بينما هبطت الواردات 0.5 مليار دولار.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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