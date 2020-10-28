عجز التجارة السلعية في الولايات المتحدة يتراجع خلال سبتمبر

_ انخفض عجز التجارة السلعية للولايات المتحدة انخفاضا حادا في سبتمبر بينما زادت الصادرات لتدعم توقعات بنمو اقتصادي قياسي في الربع الثالث . اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم إن عجز التجارة السلعية هبط 4.5 بالمئة الشهر الماضي إلى 79.4 مليار دولار. اضغط لتحميل العدد الخامس والستون من نشرة دوت الخليج وارتفعت الصادرات 3.2 مليار بينما هبطت الواردات 0.5 مليار دولار. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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