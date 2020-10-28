محمد بدير يكشف آخر تطورات مفاوضات استحواذ أبوظبي الأول على عوده مصر

أمنية إبراهيم – قال محمد بدير الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عوده مصر -تعليقا على عودة المفاوضات بين بنك أبوظبي الأول ومجموعة عوده لبنان لشراء وحدتها في مصر- إن البنكان أجريا مناقشات مثمرة في وقت مبكر من العام وأحرزا تقدما كبيرا في العديد من النقاط.

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وأضاف بدير: تخضع المناقشات الحالية لتأكيد الفحص، وتوقيع العقود والحصول على موافقة الجهات المختصة، بما في ذلك موافقة البنك المركزي المصري المصري.

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وأعلن اليوم استئناف المفاوضات الحصرية بين كل من بنك عوده لبنان و بنك أبوظبي الأول الإمارات، بشأن بيع شركته التابعة المملوكة بالكامل في مصر (بنك عوده -مصر) إلى بنك أبو ظبي الأول –الإمارات.

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