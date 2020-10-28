الأسهم الأمريكية تهبط مع تدهور توقعات الاقتصاد بفعل فيروس كورونا

_ فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية منخفضة الأربعاء مع تنامي إصابات فيروس كورونا بمعدل يبعث على القلق في الولايات المتحدة وأوروبا، مما يبدد الآمال في تعاف سريع للاقتصاد العالمي. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 361.05 نقطة بما يعادل 1.31 بالمئة إلى 27102.14 نقطة. اضغط لتحميل العدد الخامس والستون من نشرة دوت الخليج ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 61.54 نقطة أو 1.81 بالمئة ليسجل 3329.14 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 200.45 نقطة أو 1.75 بالمئة إلى 11230.90 نقطة. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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