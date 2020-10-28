الخرافي للإنشاءات تبيع 5.21% من حصتها في الألومنيوم العربية مقابل 8.9 مليون جنيه

رنا ممدوح _ باعت شركة الخرافي للإنشاءات 5.21% من حصتها في الألومنيوم العربية لصالح أبناء محمد جاسم الخرافي للتجارة العامة.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الخرافي للإنشاءات قلصت حصتها من 21.74% إلى 16.53% من خلال بيع عدد 295 ألف سهم بقيمة إجمالية 8.852 مليون جنيه.

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وبلغ متوسط سعر البيع 30.01 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة برايم لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وارتفعت حصة شركة أبناء محمد جاسم الخرافي للتجارة العامة من رأسمال الألومنيوم العربية من 4.30% إلى 9.51%.

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