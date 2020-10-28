النفط يهوى بأكثر من 5% مع تنامي جائحة كورونا وارتفاع المخزونات الأمريكية

سي إن بي سي – تراجعت أسعار النفط أكثر من 5%، ليهبط برنت إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر اليوم الأربعاء في ظل تجدد الإغلاقات بسبب تنامي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا وتوقعات لتفاقم اضطراب الطلب.

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تأثرت السوق أيضا بارتفاع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي وسط زيادة قوية في الإنتاج، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وبحلول الساعة 1710 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 2.33 دولار بما يعادل 5.7% إلى 38.87 دولار للبرميل، في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.45 دولار أو 6.2% ليسجل 37.12 دولار.

يتجه برنت بهذا صوب أدنى إغلاق له وأكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ 12 يونيو بينما يبدو غرب تكساس بصدد أقل سعر تسوية منذ الثاني من أكتوبر وأكبر خسارة مئوية يومية منذ الثامن من سبتمبر.

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تتوازي تراجعات سعر الخام مع انخفاضات في سائر أسواق الأصول عالية المخاطر، إذ هبطت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية، ليفقد ستاندرد أند بورز 500 3%.

وارتفع الدولار الأمريكي الذي يُعتبر ملاذا آمنا 0.5% توقعا لإغلاق شامل في ألمانيا وفرنسا من أجل مكافحة الجائحة.

ترفع قوة الدولار تكلفة النفط لحملة العملات الأخرى، وهو ما قال المتعاملون إنه يضغط على أسعار الخام.

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