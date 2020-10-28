بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي ومصر للتأمين لسداد الوثائق إلكترونيا عبر منصة كاشير

دوت الخليج – وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع شركة مصر للتأمين؛ للاستفادة من المنصة الخاصة بشركة كاشير، للمدفوعات الإلكترونية، في إتاحة السداد الإلكتروني لجميع الوثائق الخاصة بمصر للتأمين.

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وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إداره البنك الأهلي المصري، إن البروتوكول يهدف إلى التوسع في منظومة واستراتيجية البنك للتحول الرقمي التي تعد من أهم أولوياته ليواكب بذلك الثورة التكنولوجية عالميا ويدعم خطط الدولة، وبما يخدم الشمول المالي، مستفيدا في ذلك من قوة البنية التحتية التكنولوجية والبرمجيات الحديثة المتاحة لديه والتي يحرص البنك على تحديثها بشكل دوري لتفي بمتطلبات وخطط البنك الرقمية.

وأكد أبو الفتوح أن جميع الخدمات الإلكترونية التي يقدمها البنك لعملائه تضمن لهم أعلى معدلات ومعايير الأمان وتأمين بياناتهم حيث يضع البنك سرية بيانات وحسابات العملاء كأهمية وأولوية قصوي في منظومة التشغيل الخاصة به، بحيث تكون عملية دفع الوثائق التأمينية إلكترونيا آمنة تماما.

وأضاف أن تلك الاستراتيجية تعمل أيضاً على الحد من الازدحام داخل مقار الشركة للحصول على الخدمات خاصة في الظروف الحالية التي تتطلب الحفاظ على أعلى معايير الصحة والسلامة .

ومن جانبه، قال كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، إنه سيتم توفير خدمات الدفع الإلكتروني من خلال رمز الاستجابة السريع (QR code) والسداد بجميع أنواع البطاقات البنكية من خلال بوابة الدفع الإلكترونية على موقع شركة مصر للتأمين، بحيث يتمكن عملاء الشركة من سداد مدفوعاتهم بأيسر الطرق وفي أسرع وقت ممكن.

وأشار سوس إلى أن خدمات السداد الإلكتروني التي يتيحها البنك تشمل سداد مدفوعات تأمينات الحوادث – تأمين السيارات – التأمين الطبي الخاص بعملاء شركة مصر للتأمين والتي تتم من خلال الموقع الالكتروني للشركة.

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وقال مؤمن مختار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، إن الشركة أتاحت لعملائها خاصية سداد وثائق التأمين المختلفة عبر الموقع الإلكتروني لشركه مصر للتامين وكذا تطبيقات التليفون المحمول سواء للبطاقات المختلفة أو المحافظ الإلكترونية باستخدام رمز الاستجابة السريع QR code وذلك في إطار الشراكة مع كل من البنك الأهلي المصري، وشركة كاشير بهدف التيسير على عملاء الشركة والتواجد معهم أينما كانوا.

كما أكد المهندس خالد رسلان العضو المنتدب بشركة كاشير للمدفوعات الإلكترونية، دور الشركة في “تيسير عملية قبول المدفوعات الإلكترونية بجميع أنواعها من خلال منصتها الخاصة تماشيا مع اتجاه الدولة لتحقيق الشمول المالي”.

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