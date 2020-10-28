فرنسا تدخل حجرا شاملا اعتبارا من الجمعة لمواجهة تفشي كورونا

وكالات – أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن فرض حجر شامل على كامل الأراضي الفرنسية ابتداء من يوم الجمعة مع بعض الشروط، مؤكدا أن جميع المناطق الآن في حالة تأهب عال فيما يتعلق بالوباء.

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وقال ماكرون إن الموجة الثانية من فيروس كورونا قد تكون أسوأ من الأولى، كاشفا، في خطاب قبل قليل، عن تسجيل 36437 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

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وأضاف: “أننا بحاجة إلى تدابير جديدة للتصدي للوباء، خصوصا بعد أن غُمرنا بسرعة انتشاره.. نحن لم نفعل ما يجب فعله فيما يتعلق بكورونا”.

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