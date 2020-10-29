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الذهب يهبط بفعل صعود الدولار في غياب التحفيز الأمريكي

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سي إن بي سي – تراجع الذهب بما يصل إلى 2% وفقدت الفضة حوالي 6% اليوم الأربعاء وسط إقبال المستثمرين على الدولار في غياب أي مؤشرات على إجراءات تحفيز مالي أمريكي وشيك لتخفيف الصدمة الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.

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وسجل السعر الفوري للذهب أدنى مستوياته منذ 28 سبتمبر عند 1869.21 دولار للأونصة لكنه تحسن لاحقا ليسجل 1879.03 دولار بحلول الساعة 1734 بتوقيت جرينتش. ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 1.7% ليتحدد سعر التسوية عند 1879.20 دولار.

وهوت الفضة إلى 23 دولارا، أدنى مستوياتها منذ السابع من أكتوبر.

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قفز الدولار 0.6% إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع مقابل سلة عملات رئيسية أخرى، مع تأثر اليورو سلبا باحتمال فرض إغلاقات أوروبية جديدة وهو ما سرع خسائر الأسهم أيضا.

نزل البلاتين 1.4% إلى 866.66 دولار للأونصة، وهبط البلاديوم 3.5% إلى 2249.04 دولار.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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