إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 44.2 مليون والوفيات مليون و169580

_ أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 44.2 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و169580 حالة.

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وتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 226804 8812255

الهند 120010 7990322

البرازيل 157946 5439641

روسيا 26935 1563976

فرنسا 35541 1198695

إسبانيا 35298 1116738

الأرجنتين 29730 1116609

كولومبيا 30565 1033218

المملكة المتحدة 45725 972723

المكسيك 89814 901268

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

17 – العراق 10770 463951

‭‭24‬‬ – 5348 346047

السعودية

32 – المغرب 3373 199745

37 – قطر 230 131939

39 – الإمارات 485 129024

42 – الكويت 763 123906

44 – عمان 1208 114434

46 – مصر 6222 106877

يعتمد إحصاء على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.

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