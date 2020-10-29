أرباح سامسونج ترتفع 49 % خلال الربع الثالث إلى 8.2 مليار دولار

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وكالات _ أعلنت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونج إلكترونيكس اليوم الخميس ارتفاعا كبيرا في أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي بفضل مبيعات قطاع رقائق الذاكرة واستمرار الطلب القوي على هواتفها الذكية من عائلة جالاكسي.
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وارتفع صافي أرباح الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 49 % سنويا إلى 9.36 تريليون وون (8.2 مليار دولار)، بحسب ما أعلنته الشركة العملاقة في بيان.
وزادت إيرادات سامسونج إلكترونيكس خلال الفترة نفسها بنسبة 8 %إلى 67 تريليون وون.
وأشارت الشركة إلى زيادة مبيعاتها من الهواتف الذكية بنسبة 50 %تقريبا، مع نمو قوي في مبيعات الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
يذكر أن سامسونج شركة رئيسية في السوق العالمية لرقائق الذاكرة والهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون.
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