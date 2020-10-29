أرباح بنك كريدي سويس تهبط بنسبة 38% في الربع الثالث

_ سجل بنك كريدي سويس الخميس انخفاضًا بنسبة 38% في صافي أرباح الربع الثالث، حيث أثر جائحة فيروس كورونا و”الرياح المعاكسة الكبيرة في أسعار الصرف الأجنبي” على أرباح البنك.

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ووصل صافي الدخل المنسوب إلى المساهمين إلى 546 مليون فرنك سويسري (600 مليون دولار)، وهو أقل بكثير من 679 مليون فرنك سويسري الذي توقعه المحللون، وفقًا لرويترز إيكون.

ويمثل انخفاضًا بنسبة 38% من صافي الدخل في الربع الثالث من العام الماضي. في الأشهر الثلاثة الثانية من عام 2020 ، بلغ صافي الدخل 1.16 مليار فرنك سويسري.

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