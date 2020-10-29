إكوينور النرويجية تخفض قيمة الأصول 2.9 مليار دولار بفعل هبوط أسعار النفط

_ خفضت إكوينور النرويجية قيمة أصولها 2.93 مليار دولار بعد أن قلصت توقعها لسعر النفط في الأجل الطويل يوم الخميس، قائلة إن الجائحة والتحول عن الوقود الأحفوري سيكون لهما تداعيات دائمة على الأسواق.

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وبحساب خفض الأصول، تتكبد إكوينور خسارة صافية 2.12 مليار دولار في الربع الثالث.

وبلغت الأرباح المعدلة لشركة الطاقة العملاقة قبل الفائدة والضرائب 780 مليون دولار بين يوليو وسبتمبر، انخفاضا من 2.59 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2019، وأقل من 1.03 مليار دولار توقعها 24 محللا في استطلاع أجرته إكوينور نفسها.

وقال إلدار سايرتي الرئيس التنفيذي المنصرف في بيان “نتائجنا المالية تأثرت بالأسعار الضعيفة في ظل استمرار تأثر مناطق في أنحاء العالم بالجائحة.”

يأتي خفض قيمة الأصول عقب قرارات مماثلة من بي.بي ورويال داتش شل وشركات نفطية أخرى أسقطت المليارات من قيمها الدفترية هذا العام.

وقالت إكوينور إنها تتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي برنت 64 دولارا للبرميل بين 2021 و2050، أعلى من الخمسين دولارا التي توقعتها بي.بي في يونيو وأعلى أيضا من الستين دولارا التي تتوقعها شل للمدى الطويل من 2023.

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